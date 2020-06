Progetto Triscina: “Il comune avvia i lavori di pulizia della spiaggia, invitiamo i cittadini alla civiltà”

Un anno fa di questi tempi con un piccato post l’amministrazione Alfano paventava gravi responsabilità nella gestione della pulispiaggia comunale, lasciando intendere che aveva scoperto gravi colpevolezze nel mancato utilizzo del mezzo ormai obsoleto. Fu garantito che entro pochi giorni il mezzo sarebbe tornato operativo e che il comune avrebbe risparmiato migliaia di euro perchè avrebbe gestito il servizio in house. Dopo un tentativo durato poche ore della pulispiaggia si sono perse le tracce ed oggi come ci fa sapere il presidente di Progetto Triscina, Enzo Danimarca hanno preso il via i lavori di pulizia del litorale con un mezzo fornito da una ditta specializzata. Registriamo il passo avanti e speriamo che in futuro prima di formulare accuse così gravi si abbiano gli elementi per denunciare i fatti.

Di seguito il Comunicato stampa di ” Progetto Triscina”



Dopo tanti anni qualche novit& …









Leggi la notizia completa