Polizia Penitenziaria, domani un sit-in davanti agli istituti siciliani

Una manifestazione nel segno della solidarietà. Domani, dalle 16,30 alle 18,30, le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, Sinappe e Cnpp, terranno un sit-in davanti a tutti gli istituti penitenziari della Sicilia, per esprimere solidarietà ai loro colleghi della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, condannando “l’attentato ai danni del personale di polizia penitenziaria, perpetrato nella mattinata del 11 giugno, con la spettacolarizzazione della notifica dei provvedimenti giudiziari all’esterno del piazzale delle carceri”.

Ma la manifestazione mira anche “a chiedere il rispetto dello Stato per gli uomini e le donne in divisa che hanno saputo riportare l’ordine e la sicurezza negl’Istituti penitenziari, durante quelle vili rivolte ben organizzate di Salerno, Milano, Modena, Palermo, Siracusa”.

I sindacati, inoltre, intendono “ denunciare le gravi difficoltà in cui versa tutto il personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli Istituti della …









