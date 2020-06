Petrosino, inaugurato l’Ecocentro comunale per la raccolta differenziata

E’ stato inaugurato a Petrosino l’Ecocentro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Dopo a benedizione impartita da don Carmelo Caccamo, a tagliare il nastro è stato il Sindaco Gaspare Giacalone alla presenza, tra gli altri, del Vicesindaco Rocco Ingianni, degli Assessori Federica Cappello e Roberto Angileri, del Segretario generale del Comune, Andrea Giacalone, dei Consiglieri comunali Sebastiano Paladino e Michele Buffa.

L’Ecocentro, che si trova in via degli Atleti, è stato realizzato interamente con il finanziamento regionale di poco meno di 600 mila euro ottenuto dall’Amministrazione Giacalone. I cittadini potranno conferire i rifiuti all’Ecocentro a partire dal 22 giugno 2020 dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13, e il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17.











