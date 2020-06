Operazione “STOP”: Sequestrato ingente carico di mascherine ed indumenti protettivi contraffatti

Roma, 22 giugno 2020 – L’Operazione “STOP” , coordinata a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), vede impegnati tutti gli uffici doganali italiani con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, nell’impedire l’immissione in commercio di materiale sanitario o di protezione contraffatto o non rispondente agli standard minimi di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia, agendo in sincrono con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Alessandria – e grazie ad una attenta analisi dei rischi condotta anche sulla base di informazioni riservate in loro possesso, hanno attenzionato una partita di DPI, utili anche per la lotta alla diffusione della pandemia da Coronavirus-19, in arrivo presso il deposito doganale di Rivalta Scrivia e destinati ad essere conseguentemente importati nel territorio …









