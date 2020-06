Nella campagna “Nonsonoicaraibi.it” assente la città di Castelvetrano

In questi giorni sta girando abbondantemente sui social. Con apprezzamenti ma anche con critiche nei commenti Facebook sui profili dove è stato condiviso. Nel promo video del Distretto turistico della Sicilia Occidentale realizzato nel dopo lockdown, non si fa accenno alla città di Castelvetrano. Manca nel video anche Selinunte, nonostante il Parco Archeologico sia stata la metà più visitata in Sicilia in occasione della prima riapertura dopo il lockdown. E il nome di Castelvetrano manca anche nella grafica che accompagna la campagna “Nonsonoicaraibi.it”. Dimenticanza o città esclusa per scelta?

«La campagna è stata pensata per promuovere tutta la Sicilia Occidentale ed è il primo step di un progetto più ampio di creazione e promozione della destinazione – spiega il Presidente del Distretto, Rosalia D’Alì – già in questi giorni si sta lavorando a un secondo video …









