Movida violenta a Trapani, liti e assembramenti in centro storico

Teste rotte e volti sanguinanti. Tre liti hanno segnato la “Movida” del fine settimana nella zona del centro storico di Trapani preso d’assalto da giovani e giovanissimi.

Protagonisti degli episodi di violenza, ragazzi in preda ai fumi dell’alcool che sono venuti alle mani per futili motivi. Tre liti nonostante la presenza di polizia, carabinieri e vigili urbani impegnati nei servizi di controllo del territorio.

Ed ancora una volta davanti ai locali si sono venuti a creare assembramenti in barba alle norme anti-covid. La mascherina e il distanziamento fisico durante la movida sono regole che non osserva nessuno.









