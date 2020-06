Mazara. Visita della Guardia di Finanza al Comune

MASSIMA FIDUCIA NELL’OPERATO DELLA MAGISTRATURA

«In questi giorni è stato reso pubblico da alcuni organi di informazione che la Procura di Marsala, a mezzo della Guardia di Finanza di Trapani, sta svolgendo indagini conoscitive per appurare se vi è stata correttezza in alcuni procedimenti amministrativi negli Uffici del Comune di Mazara dal Vallo. Esprimo la massima fiducia nell’operato della magistratura e degli organi inquirenti ai quali stiamo offrendo piena collaborazione; siamo certi che le attività di controllo si svolgano nella piena serenità ed efficacia. Ad oggi non posso entrare nel merito delle questioni in quanto la legge non consente la divulgazione di atti di indagine e il Sindaco è il primo a rispettare le norme; se altri intendono violare la legge se ne assumeranno ogni responsabilità. Sento tuttavia il dovere di tranquillizzare la cittadinanza e comunicarvi l’assoluta serenità mia …









