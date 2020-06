Mazara. La Capitaneria di porto sequestra esemplari di tonno rosso e li dona in beneficenza.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo nei giorni scorsi ha sequestrato due esemplari di tonno rosso all’interno di uno stabilimento cittadino che commercializza prodotto ittico. I due esemplari, rispettivamente di 170 kg e di 306 kg, erano stivati all’interno di una cella frigorifera e il loro valore commerciale alla vendita era pari a circa 4.000 euro. Durante il controllo, il titolare dello stabilimento non è stato in grado di esibire la documentazione comprovante la provenienza del prodotto ittico, il quale è risultato, dunque, non tracciato.

L’accertamento è stato portato a termine a seguito di un’attenta attività di monitoraggio posta in essere dagli uomini della Guardia Costiera che per alcune settimane hanno effettuato degli appostamenti per verificare il movimento all’interno dello stabilimento poi controllato.

Oltre al sequestro del prodotto ittico, al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 2.666 …









