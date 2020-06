Marsala, tutto ok al Liceo Classico. Da domani riprendono gli esami di maturità regolarmente

Nessun caso di coronavirus al Liceo Classico di Marsala. Da domani, dopo la sospensione precauzionale di oggi, i colloqui orali degli esami di maturità riprenderanno regolarmente.

Ma cosa è successo nelle ultime ore? Domenica una docente del liceo ha avvertito dei sintomi influenzali, con la presenza di febbre. Ha chiamato la dirigente scolastica, Antonella Coppola: “Ho inviato una richiesta di chiarimenti all’USCA e si sono subito messi a nostra disposizione”. Gli Usca sono gli uffici territoriali per prevenire il Covid – 19 diffusi sul territorio. A Marsala hanno sede a piano terra del palazzo dell’ex Inam. Da lì si è attivata l’equipe medica che ha proceduto al tampone. Il risultato è arrivato in poche ore, ed era negativo. Non si tratta di un caso dubbio, quindi non è stato necessario eseguire un altro tampone.

“Per precauzione aveamo già disposto la chiusura della scuola per oggi – …









Leggi la notizia completa