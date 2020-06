Marsala, scrive Gianvito sul centro storico preso d’assalto dalle “baby gang”

Gentile redazione di Tp24,

Sono un vostro appassionato lettore e vi scrivo per segnalare alcuni fatti incresciosi che, puntualmente, avvengono nella nostra bellissima città di Marsala.

Ebbene, nelle ore notturne del fine settimana, il nostro centro storico viene preso d’assalto da “baby gang”, i quali terrorizzano gli abitanti o i viandanti che in quel momento “gli passano a tiro”; mi riferisco a tutte quelle vie “non principali” del centro storico ed in particolare la via Sant’Antonio.

La sicurezza del Centro Storico è un tema molto importante e le doglianze degli abitanti del centro non sono certamente quisquilie.

Invito, quindi, l’amministrazione ad adottare tutte quelle misure atte ad arginare il propagarsi della delinquenza giovanile, aumentando i controlli notturni nel fine settimana.

Propongo, altresì, per il futuro di istituire un comitato cittadino (lo si potrebbe chiamare “ …









