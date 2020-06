Marsala, in casa Fly Volley torna la centrale Arianna Giannone

Ancora una new entry in casa Fly che però in questo caso rappresenta anche un lieto ritorno. Si tratta di Arianna Giannone (classe 2001 per 173 cm), centrale dalla giovane età ma con un bagaglio ricco di esperienze e successi.

Atleta del Progetto Volley che ha conquistato tre finali Regionali ed altrettanti Provinciali, due finali nel Trofeo delle Province con una vittoria ed un primo posto al Trofeo Salvo Di Pietra, oltre che un prestigioso quarto posto nella fase Nazionale. Tanti altri ancora i successi tra Under16 e Under18 con Progetto Volley e Pallavolo Sicilia. Vanta inoltre varie partecipazioni a campionati regionali e ben due esperienze in B2 a Catania e Padova.

Le sue parole con la ritrovata maglia biancazzurra: ”Non è la mia prima esperienza con questa società, ma di certo quest’anno sarà diverso. Giocare in un campionato nazionale nella mia città, …









Leggi la notizia completa