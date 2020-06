L’osservatorio della valle del Belice non molla la presa nella battaglia a difesa dell’ospedale

Nei giorni scorsi è tornato a riunirsi l’Osservatorio delle Associazioni della Valle del Belice (Orgoglio Castelvetranese, Adiconsum e società civile) per tornare ad esaminare la problematica dell’ospedale, alla luce anche della prima ventilata e poi momentaneamente rientrata chiusura del reparto di Ortopedia.

“I presenti – si legge nella nota diramata – hanno evidenziato che, nonostante le rassicurazioni degli esponenti politici di varie collocazioni, la situazione permane critica in riferimento alla individuazione dei DEA di primo livello rispetto alla classificazione del nostro Ospedale come presidio di base, con riduzione di 9 delle unità complesse che passano a semplici, il rischio di chiusura ortopedia, ridimensionamento del personale sanitario, e, infine, il GRAVISSIMO FATTO costituito dall’APPROVAZIONE POLITICA (lo scorso 21 maggio) DELL’ATTO AZIENDALE ASP TRAPANI redatto dal direttore generale Fabio Damiani, preambolo della fine”.

Dal dibattito è emersa l’esigenza di …









Leggi la notizia completa