L’Esercito alla “Festa della Musica” 2020

La Banda della Brigata “Aosta” e la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri rappresentano in musica le tradizioni militari

Trapani, 22 giugno 2020. In occasione della “Festa della Musica”, tradizionale manifestazione popolare che si tiene il 21 giugno di ogni anno e che celebra il solstizio d’estate riunendo spontaneamente in tutte le piazze d’Europa musicisti professionisti e semplici appassionati suonando musica dal vivo, anche le Bande militari dell’Esercito si sono esibite nelle più importanti città italiane.

Come consuetudine, anche quest’anno i complessi musicali dalla Brigata “Aosta”, Banda e Fanfara, sono stati protagonisti in Sicilia alla 26esima edizione della “Festa della Musica”.

Ideata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique invitava tutti i musicisti, professionisti ed amatori a suonare per le strade delle città. In …









