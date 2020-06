“La mafia non è più quella di una volta” di Maresco, candidato ai Globi d’Oro 

Il film di Franco Maresco “La mafia non è più quella di una volta”, dopo il premio della giuria a Venezia, concorre anche per i Globi d’oro della stampa straniera.

Il film è candidato nella sezione documentari. Stessa categoria per la nomation ai Nastri d’argento. Nel 2016 Maresco fu candidato ai Globi d’oro per il film su Franco Scaldati “Gli uomini di questa città io non li conosco”.

Il film di Maresco è una ideale prosecuzione di “Belluscone”, satura amara sulla antinafia di facciata e sull’impenetrabilità di certe zone di Palermo, nella fattispecie lo Zen, alla coscienza antimafia e al dovere civico delle celebrazione delle vittime della mafia. Protagonisti, la notte e il giorno, ovvero l’ambiguo organizzatore di concerti di piazza Ciccio Mira e la fotografa Letizia Battaglia.









Leggi la notizia completa