LA GUARDIA DI FINANZA CELEBRA I SUOI 246 ANNI DI ATTIVITÀ AL SERVIZIO DEL PAESE 

In occasione della ricorrenza del 246° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, il Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha deposto una corona di alloro in omaggio al Sacrario dedicato alla memoria dei Caduti del Corpo, presso la Caserma “Gen. B. Sante Laria” di Piazza Armellini.

Al termine della deposizione, presso il salone d’Onore della Caserma Sante Laria, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha consegnato la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza, concessa per l’imprescindibile ruolo svolto nella salvaguardia della vita umana, della salute, dell’ambiente e dell’ordine pubblico, nonché nell’attività addestrativa, formativa e sportiva, dalla Scuola …









