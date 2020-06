Il sindaco La Rocca: “L’incendio è doloso, la situazione è inaccettabile”

Sono circa 200 gli ettari del bosco del Magaggiaro a Montevago che sono andati in fumo. È tempo della conta dei danni per il polmone verde che una settimana fa è stato colpito da un vasto incendio. «Doloso» spiega il sindaco di Montevago, l’onorevole Margherita La Rocca, che si è incontrato con i rappresentanti dell’Unione dei Comuni delle Terre Sicane, in una riunione a Menfi. «Più 30 ettari di bosco e altri 50 ettari terreni pascolivi sono stati bruciati nei giorni scorsi intorno a lago Arancio. Tutto questo è una situazione inaccettabile. È necessario mettere in campo ad ogni livello una serie di iniziative finalizzate a prevenire i roghi e tutelare il nostro patrimonio ambientale, a tal proposito ci sarà il massimo impegno dell’Unione dei Comuni Terre Sicane».

Alla riunione con i sindaci di Montevago, Menfi (Marilena Mauceri), Santa Margherita Bel&









