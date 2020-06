Il governo vuole tagliare l’Iva 

Dopo dieci giorni, ieri sera alle 20, Giuseppe Conte ha chiuso gli Stati generali dell’economia a Villa Pamphilj. Il premier ha fatto sapere che vuole rinnovare il Paese «stiamo discutendo in questi giorni un po’ sull’Iva perché ritoccare l’Iva, abbassarla un po’ potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi: è un fatto di fiducia».

Una dichiarazione che conferma quanto anticipato la scorsa settimana dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che al festival di Trento ha parlato di uno studio per abbassare l’Iva sulla scia di quanto fatto in Germania.

Il costo, a seconda delle dimensioni del provvedimento, andrà dai 4 ai 10 miliardi. Il premier ha anche detto che in settimana il decreto Semplificazioni dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Allo studio un bonus di 500 euro per le donne che vogliono diventare manager e la …









