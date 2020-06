Gibellina Museo all’aperto, ottima riuscita della battuta fotografica

A seguito della pausa obbligata dall’emergenza COVID-19, ieri domenica 21 Giugno abbiamo ripreso le attività del Club con l’annuale BATTUTA FOTOGRAFICA, giunta alla IX edizione, dal titolo “GIBELLINA M/USEO ALL’APERTO”. La Battuta è stata molto, come sempre, ed è stata vissuta anche come momento “liberatorio” contrapposto al “fermo” obbligatoci dalla Pandemia.

Quest’anno, a seguito delle restrizioni causate dal Covid-19, avevamo pensato di poterla effettuare in modo virtuale con una partecipazione tramite pubblicazione di foto con post o storie sulle pagine Facebook e Instagram del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. Ma alla fine essendo state rimossi alcune restrizioni l’evento si è potuto svolgere in presenza in quanto la Battuta Fotografica per le modalità di svolgimento è da considerare una manifestazione che si svolge all’aperto con il pubblico distanziato …









