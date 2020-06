Gibellina. Liquidati 23.761 euro per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari

Gibellina. Il Comune ha impegnato la somma di 23.761 euro per il pagamento in favore dei genitori degli studenti, frequentanti gli Istituti di Scuola Media Superiore, che hanno diritto al beneficio del contributo per l’anno scolastico 2019/2020.

Dato che la Regione garantisce il trasporto agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori che si recano in altro paese, qualora nel proprio comune di residenza non esista una corrispondente scuola pubblica, il Comune di Gibellina, nello specifico, aveva impegnato, lo scorso anno, la somma complessiva di 40 mila euro.

Considerando il periodo compreso tra l’inizio delle attività scolastiche e la sospensione delle stesse a causa delle misure restrittive in materia di contenimento e contrasto del contagio da Covid-19, il Comune di Gibellina, dopo aver attestato le presenze effettive degli alunni frequentanti i vari istituti scolastici, ha emesso il pagamento pari a 23.761 euro, reintroducendo invece la …









