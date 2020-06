Festa di San Giovanni in tono minore: annullata la processione

Niente teatralizzazione urbana dedicata alla vita del Santo e niente processione. Sarà una festa di San Giovanni Battista in austerity quella che mercoledì vivranno i castelvetranesi per onorare il proprio Patrono. I festeggiamenti sono stati annullati per le disposizioni governative che vietano gli assembramenti e per la scelta dei Vescovi siciliani di vietare – a sua volta – le processioni.

Così quest’anno San Giovanni Battista – patrono di Castelvetrano – verrà celebrato nelle quattro sante messe in programma per mercoledì nella parrocchia San Giovanni: alle 9, 11, 18 (celebrate da don Giuseppe Undari) e alle 19,30, quest’ultima presieduta dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero.

Anche a Marsala – dove San Giovanni Battista è compatrono della città – i festeggiamenti sono stati ridotti alle sole celebrazioni eucaristiche che verranno celebrate non nella chiesa dedicata al Santo ma in chiesa madre. Unica iniziativa in più è &









