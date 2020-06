Un cucciolo di delfino è morto nelle acque di San Giuliano, nel territorio di Erice, dove é rimasto spiaggiato.

A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori. Il mammifero non ce l’ha fatta. Spinto dalle correnti si è avvicinato troppo alla riva e non è più riuscito a raggiungere il largo nonostante l’intervento di alcuni bagnanti che hanno provato a farlo allontanare dal bagnasciuga.

Sul posto sono giunti Balduccio Ferlito della Lega per la difesa del cane e i vigili urbani.









Leggi la notizia completa