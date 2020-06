Ci sono ancora due casi Covid-19 in Provincia di Trapani. Lo rende noto l’ASP di Trapani con l’ultimo bollettino inviato alla stampa. Si tratta di due casi asintomatici a Marsala.

Un paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultato positivo al tampone di fine quarantena. Un altro rientrato da Bergamo a marzo e posto in quarantena. Primo Tampone post quarantena dubbio, secondo negativo. A seguito accertamento diagnostico personale viene effettuato anche test sierologico qualitativo il cui esito risulta positivo. Viene data immediatamente comunicazione all’Asp che procede con tampone il cui esito è positivo.

Dall’inizio della pandemia, in provincia di Trapani sono stati effettuati 14.461 tamponi Covid-19 e 7.815 test sierologici su personale sanitario. In totale i decessi sono stati cinque.

L’articolo Due casi Covid in Provincia di Trapani, bollettino ASP sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa