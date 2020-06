Coronavirus fermo in provincia. Restano solo le due ragazze positive di Marsala

Nei 24 comuni della provincia di Trapani ci sono attualmente solo i due casi positivi al Cornavirus di Marsala.

Non ci sono nuovi contagi da diversi giorni. La situazione epidemiologica è ferma alle due ragazze di Marsala, risultate positive al tampone al termine del periodo di quarantena dopo che erano rientate in città dalla Lombardia, una da Bergamo e l’altra da Milano

Le ragazze si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono state 131 le persone contagiate, 5 quelle decedute, 124 i guariti.

I tamponi effettuati in totale sono stati 14.861, i test sierologici su personale sanitario 7.815.











