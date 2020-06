Cittadinanza onoraria a Patrick Zaki e modifiche deliberative all’O.d.G del prossimo consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione ha convocato per la giornata di giovedì 25 giugno 2020 alle ore 9,30, una seduta del massimo consesso civico. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà

Questi i punti all’Ordine del Giorno

Mozioni: prot. N. 24018/2020 – Conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki; prot. N 24157/2020. – Attività turistica spettacolo ed eventi.

Proposta di deliberazione: Richiesta permesso di costruire per il completamento dei lavori di ampliamento opificio industriale per la produzione di fibre tessili in variante PRG sito in C/da Magaggiari del Comune di Castelvetrano in ZTO “D1”. In deroga alla …









