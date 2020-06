Campobello. La digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione: mozione presentata dai tre consiglieri di opposizione

La digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, consentendo di semplificare e migliorare la vita dei cittadini, è l’obbiettivo che si prefigge di raggiungere la mozione presentata dai tre consiglieri di opposizione Tommaso Di Maria, Giacomo Gentile e Pietro Giorgi.

L’emergenza Covid ha fatto comprendere fino in fondo il grande aiuto che la tecnologia ed il digitale ricoprono nella vita di tutti. Smart working, sedute di consiglio comunale e di Giunta in video conferenza, prenotazione di visite online sono solo alcune modalità che la tecnologia offre per soddisfare le esigenze dei cittadini e dei lavoratori.

Ridurre i percorsi burocratici, interni ed esterni, prenotare un appuntamento con gli uffici comunali, chiedere informazioni agli uffici senza recarsi al comune, richiedere e ricevere, scaricandoli sul proprio p.c., i certificati rilasciati dall’Ente, offrendo ai cittadini tempi più rapidi di copia analogica dei documenti, sono le richieste …









