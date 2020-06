Campobello. Disguido gestione aree di sosta, “Strisce Blu”: Le scuse dell’assessore alla viabilità e frazioni

Nonostante le disposizioni dell’Amministrazione comunale, che aveva programmato l’inizio del servizio di sosta a pagamento nelle frazioni balneari per la fine di giugno, subito dopo l’esecuzione del servizio di rimozione della sabbia dal lungomare che quest’anno ha subito un ritardo per via dell’emergenza sanitaria, a causa di un disguido con il gestore delle aree di sosta, il servizio di controllo delle strisce blu a Tre Fontane è stato erroneamente attivato ieri mattina e tempestivamente sospeso dopo poche ore, nel rispetto dell’intendimento dell’Amministrazione comunale.

Scusandoci con tutti coloro che, a causa proprio di quel disguido, nella giornata di ieri avessero corrisposto la tariffa di sosta, precisiamo che i tagliandi indebitamente acquistati saranno risarciti, sostituendoli con altri ticket dello stesso importo.

Al fine di richiedere la consegna dei ticket, è possibile contattare gli uffici comunali ai …









