Ad Alcamo Marina e sulla spiaggia di Donnalucata due nidi di tartaruga 

Un nido di tartaruga marina ad Alcamo Marina e uno nella spiaggia di Donnalucata. Entrambi sono stati presi in consegna dalla rete tartarughe marine WWF. Il nido di Donnalucata e’ stato scoperto da un bagnante, Sergio Buscema, che ha segnalato alla Capitaneria di porto di Pozzallo le tracce ritrovate sulla spiaggia.

La Capitaneria a sua volta ha allertato il WWF. Giunta sul posto, la volontaria WWF e operatrice Euroturtles, la biologa marina Oleana Prato, ha verificato la presenza delle uova e operato una prima messa in sicurezza del nido che molto presto verra’ traslocato in quanto nell’attuale posizione, a livello della marea e troppo vicino all’acqua , rischia di essere travolto alla prossima mareggiata.

ll nido di Alcamo Marina e’ stato preso in consegna da Dylan Pelletti, anche lui operatore autorizzato dal ministero dell’ambiente alla manipolazione delle uova di tartaruga marina …









