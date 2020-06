A Sassari referendum per il recesso dello Stato dall’Unione europea, aperta la raccolta firme

Negli uffici del Servizio Elettorale, in piazza santa Caterina, 25, al I piano, sono disponibili i moduli per la raccolta di firme a sostegno del progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare del 27 maggio 2020 “Indizione di un referendum di indirizzo sul recesso dello Stato dall’Unione Europea”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 maggio 2020.

In considerazione delle disposizioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, la raccolta delle firme può essere effettuata, esclusivamente previo appuntamento contattando i seguenti numeri: 079279 760 – 747 – 709 – 875 – 703. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.









