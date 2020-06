“Trapani Urbs Invictissima”: alla scoperta di Via Mercè

Sesta puntata della rubrica storica che approfondirà le origini dei quartieri trapanesi: un ritorno al passato per conoscere meglio la storia della città dei due mari e delle strade che quasi ogni giorno percorriamo.

Riguardo l’appartenenza di Via Mercè ad un quartiere specifico vi è un po’ di confusione. Secondo alcuni studiosi appartiene al quartiere Casalicchio, mentre, secondo altri, appartiene al quartiere di mezzo. Nel XVI secolo, la via era dedicata a Santa Maria della Mercede ed era caratterizzata, come tutte le varie zone del centro storico, dai tipici cortili arabi. La denominazione della via ricorda, quindi, i padri Mercedari che giunsero a Trapani nella seconda metà del 1500 e che fecero di una chiesa situata tra Via Mercé e Via XXX Gennaio la loro sede definitiva. Fino a poco tempo fa all’inizio della via vi era una segnaletica per …









