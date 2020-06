Sicilia, poliziotto prende a schiaffi un giovane migrante 

“Sei un ospite e devi rispettare la legge, fai l’uomo”. È questo quello che un agente di polizia di Agrigento ha urlato contro due immigrati, davanti agli occhi immobili dei colleghi e mentre qualcun altro riprendeva la scena. Il poliziotto, come si vede dalle immagini diffuse in rete e riprese nel centro di accoglienza di Favara, in contrada Ciavolotta, non si è limitato a insultare i due ragazzi, ma ne ha anche schiaffeggiato uno, esortandolo a fare lo stesso con un altro ospite della struttura, aperta lo scorso mese per i migranti arrivati sulle coste italiane durante l’emergenza Coronavirus: una “punizione” per i due che avevano tentato una fuga, finita subito con la cattura.

Il video delle violenze è finito subito in rete, indignando centinaia di utenti, al punto che il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati l'ispettore









