Ryanair rimuove il supplemento per il cambio volo a luglio ed agosto

Ryanair annuncia che rimuoverà il supplemento sul cambio volo per tutti i clienti che prenoteranno un viaggio nei mesi di luglio ed agosto, permettendo loro di pianificare le vacanze estive in tutta tranquillità nel caso i loro programmi dovessero cambiare.

Ryanair prevede di operare oltre 1,000 voli giornalieri a partire dal 1° luglio. Al fine di fornire la massima affidabilità e flessibilità, Ryanair offre ai propri clienti la seguente opportunità:

i clienti che prenoteranno un viaggio a luglio ed agosto avranno la possibilità di spostare il loro volo senza alcun supplemento per viaggiare fino al 31 dicembre 2020. Il cambio data sarà applicato solamente sulla rotta che i clienti avevano già prenotato e il viaggio dovrà essere effettuato entro la fine del 2020.

Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato: “Poiché le più popolari destinazioni turistiche come Italia, Portogallo …









