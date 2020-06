Ripulite alcune micro discariche a Mazara

La nuova ditta “Multiecoplast-Ecoburgus ha iniziato le operazioni di bonifica delle micro discariche sparse su tutto il territorio comunale di Mazara del Vallo.

Sono già state ripulite le zone di via Manzu, via degli Archi, Tenuta Repier, San Micele, sotto il ponte dell’autostrada A 29, lungomare Fata Morgana. “Da questo momento tolleranza zero sugli incivili che sporcheranno la città. Garantiremo il presidio delle aree con telecamere mobili che puniranno l’abbandono selvaggio di rifiuti. Mi appello al senso di responsabilità di noi tutti al fine di sensibilizzare l’intera cittadinanza a prendersi cura della nostra amata Mazara del Vallo. Continuiamo ad andare avanti nella nostra azione di tutela dell’ambiente e della salute pubblica”. Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in merito all’avvio della bonifica delle micro-discariche presenti su tutto il territorio.









Leggi la notizia completa