Patrick Zaki cittadino onorario di Castelvetrano, la proposta

Sarà in discussione al prossimo consiglio comunale di Castelvetrano, previsto per il 25 giugno con la mozione N. 24018/2020, il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki. La proposta, presentata dai consiglieri del PD, Marco Campagna e Monica Di Bella, ha l’obbiettivo di «esprimere, come atto simbolico, solidarietà, sostegno e vicinanza alla famiglia del ricercatore e alle Università di Bologna e Granada di cui Patrick è studente» – come riportato nel testo della mozione.

Il ventisettenne ricercatore egiziano, infatti, è stato arrestato nei primi di febbraio all’aeroporto del Cairo senza un apparente motivo. Successivamente ad essere stato interrogato e torturato, è stato incriminato perché secondo i PM, è colpevole di: «pubblicare voci e false notizie che mirano a disturbare la pace sociale e seminare il caos; istigazione alla protesta senza il permesso delle autorità competenti allo scopo di …









