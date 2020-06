Meteo: Nuova settimana, subito da Lunedì l’Anticiclone dal cuore bollente. Tutte le previsioni nel dettaglio

Da Lunedì anticiclone dal cuore bollenteQuando parliamo di anticiclone dal cuore bollente ci riferiamo ovviamente all’alta pressione nord africana, divenuta ormai da parecchi anni l’immancabile compagna di viaggio delle nostre estati. Ebbene, quest’ultima, è pronta a conquistare il nostro Paese già da Lunedì prossimo con l’intento di regalarci una fase meteo-climatica di stampo puramente estiva e con caldo in graduale intensificazione.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci riservano tutte le previsione per la nuova settimana.

Già da Lunedì 22 Giugno un vasto campo di alta pressione, in parte africano e per metà delle Azzorre, inizierà ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa centrale. Ci attendiamo dunque parecchio sole in Italia specie al Centro-Nord …









