Marsala, il consiglio comunale che non sa decidere sul garante del disabile

Altro giro altra corsa. Non è stato ancora approvato il regolamento sul garante della disabilità.

Cronistoria della tormentata vicenda.

3 dicembre 2018, consiglio comunale di Marsala aperto sulla giornata della disabilità, assemblea burrascosa, il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano, auspica l’approvazione entro il Natale, non accade

27-28–29 aprile 2019,protesta dello scrivente dinnanzi palazzo VII aprile per sollecitare l’assise all’emanazione del regolamento

29 aprile 2019 pomeriggio, vengo ricevuto dal presidente nel suo ufficio, il quale sostiene che dopo essersi documentato necessita il cambio dello statuto comunale per inserire la figura del garante, al fine di darle più peso specifico. Termina temporaneamente la protesta e lo comunico.

01 agosto 2019, l’assemblea comunale sancisce la modifica statutaria e l’inserimento del garante della disabilità, come istituto di partecipazione.

Ringrazio pubblicamente presidente ed assise, ricordo che trattasi del primo step, i successivi saranno regolamento e nomina/elezione dello stesso. Step che ricorda anche il presidente …









