Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Castelvetrano lungo la Via Giorgio Santangelo, prolungamento della Via Tagliata. Dalle prime informazioni pare che una donna alla guida di un’utilitaria abbia perso il controllo del proprio mezzo scontrandosi contro una Citroen C1 che si trovava in sosta.

Alla causa del sinistro ci sarebbe un malore della conducente che proseguiva in direzione Chiesa della Tagliata. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano per accertamenti. Sul posto è intervenuta una squadra della locale Polizia Municipale.

L'articolo Incidente in Via Santangelo, donna trasportata al PS sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









