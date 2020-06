Il Fratino ha nidificato sulle spiagge, ma ora è in pericolo

Durante il periodo del lockdown la natura si è “riappropriata” degli spazi che abitualmente sono interessati dalle attività umane. Tra le specie animali che sono state osservate dai ricercatori come Antonio Barbera, c’è il Fratino(Charadrius alexandrinus), un piccolo uccello della famiglia dei Charadriidae, che ha nidificato in alcuni tratti di costa che negli anni precedenti non erano mai stati occupati, proprio a causa della presenza dell’uomo.

«Da marzo a luglio questi uccelli depongono 2 o 3 uova sulle dune sabbiose delle nostre coste – spiega il biologo Barbera a CastelvetranoSelinunte.it – e dopo circa 25 giorni di cova le uova si schiudono e nascono i piccoli di Fratino». La particolarità del 2020, dunque, sta nel fatto che il Fratino ha deposto le uova in posti considerati sicuri, vista la quasi assenza di movimenti umani, ma adesso con la fase 3 vi & …









