Estate sicura all’insegna del sano divertimento a Tre Fontane e Torretta Granitola

Il sindaco emana una serie di ordinanze finalizzate a trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi. Strisce blu non ancora in vigore

Anche quest’anno, con l’inizio della stagione estiva, il sindaco Giuseppe Castiglione ha emanato una serie di disposizioni per regolamentare varie attività nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, cercando di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei dimoranti e villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi, tenendo al contempo in considerazione l’importanza del comparto turistico e della ristorazione per l’economia locale.

EMISSIONI SONORE – Rispetto al 2019 nulla è cambiato, in particolare, per quanto riguarda l’emissione di musica, nei locali, negli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e artigianali svolte anche in forma ambulante. Restano infatti invariate le passate disposizioni, che prevedono che, …









