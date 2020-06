Effetto Covid, la Sicilia fa il “botto”: nel 2020 -13 miliardi e -164mila posti di lavoro – La Sicilia

Effetto Covid, la Sicilia fa il “botto”: nel 2020 -13 miliardi e -164mila posti di lavoro La SiciliaCoronavirus, dalle ordinanze per il consenso ai dati sbagliati: in Sicilia i conti non tornano PalermoTodayCovid19 Sicilia, una commissione d’inchiesta sull’errore di calcolo dei contagiati BlogSicilia.itCoronavirus, il Pd: “Danni in Sicilia per l’errore nel conteggio dei casi” Giornale di SiciliaEcco come funziona l’app Sicilia siCura. Ma attira o spaventa i turisti? VIDEO Tempo StrettoVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa