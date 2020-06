Due nuovi diaconi per la chiesa di Trapani. Celebrazioni per gli anniversari di tanti sacerdoti

Nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, oggi si celebra anche la Giornata per la Santificazione dei sacerdoti, istituita 25 anni fa da Giovanni Paolo II.

Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli celebrando in Cattedrale ha annunciato che il prossimo 10 agosto, festa di san Lorenzo martire, verranno ordinati diaconi due seminaristi: si tratta di Roberto D’Aleo, di 35 anni e di Angelo Orlando di 32 anni. Entrambi continueranno il loro percorso formativo verso l’ordinazione presbiterale.



Nel corso della celebrazione il vescovo ha anche ricordato mons. Mariano Viola che oggi celebra 65 anni di sacerdozio e don Rosario La Puma, 64 anni.

Il 22 giugno ricorda il 62° anniversario di ordinazione don Francesco Campo e il 24 giugno i primi tre anni di sacerdozio don Giuseppe Grignano.



Domenica 28 giugno il vescovo presiederà alle ore 10 la Santa Messa per il 60° di don Mariano Gatto e don Giulio Scavuzzo …









