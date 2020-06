Domenica tragica nel mare siciliano. Un morto a Cefalù, si cerca una ragazza a Balestrate

Prima domenica d’estate tragica nel mare siciliano. Un bagnante morto a Cefalù e una ragazza dispersa nel mare di Balestrate.

Un uomo di 55 anni, Santo Durante, è morto annegato a Cefalù. La tragedia è avvenuta intorno alle 14:30. L’uomo è stato subito soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Santo Durante era originario di Santa Flavia ma era residente in Germania.

L’uomo, apparso in difficoltà, è stato soccorso ma appena riportato a riva, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Al medico legale il compito di stabilire se la vittima ha avuto un malore mentre era in acqua.

E sono ore drammatiche sulla spiaggia di Balestrate, dove sono in corso le ricerche di una ragazza dispersa in mare mentre nuotava.

Sul posto un elicottero e una motovedetta della Guardia Costiera per le ricerche. Assieme alla ragazza c’era un giovane che & …









Leggi la notizia completa