Diocesi di Trapani, dalla prima domenica di Luglio si potranno celebrare le messe di Prima Comunione

Il vescovo della Diocesi di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha emanato una disposizione con cui permette ai parroci del territorio della Diocesi di Trapani che lo riterranno opportuno, di poter celebrare le Prime Comunioni.

Dalla prima domenica di Luglio infatti, rispettando le indicazioni del protocollo tra la CEI e il governo italiano, sarà possibile celebrare questo importante rito dell’iniziazione cristiana a piccoli gruppi (non più di 5 bambini per volta) organizzando la celebrazione in base al numero massimo di fedeli che ogni chiesa può contenere e limitando il più possibile il numero degli operatori per le foto e le riprese video. Il vescovo inoltre invita a considerare la possibilità di celebrare le Prime Comunioni in Messe diverse da quelle d’orario e anche nei giorni feriali e, qualora fosse possibile, in spazi all’aperto.

Per quanto riguarda invece le Cresime, visto quanto …









