Coronavirus, per dichiarare la guarigione adesso bastano “tre giorni senza sintomi”

Doppio tampone addio. Adesso per dichiarare di essere guariti dal Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, bastano solo tre giorni senza febbre. Lo dichiara l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’Oms nelle linee guida provvisorie da poco pubblicate non raccomanda più il doppio tampone negativo per certificare la guarigione da Covid-19 e liberare i pazienti dall’isolamento, ma bastano invece tre giorni senza sintomi

I nuovi criteri richiesti per porre fine all’isolamento sono:

Per i pazienti sintomatici: 10 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi, più almeno 3 giorni senza sintomi (incluso senza febbre e senza sintomi respiratori).

Per i pazienti asintomatici: 10 giorni dopo il tampone positivo.

Ad esempio, se un paziente ha avuto sintomi per due giorni, il paziente potrebbe essere liberato dall’isolamento dopo 10 giorni + 3 = 13 giorni dalla data di insorgenza dei sintomi.

La modifica è stata decisa in base alle evidenze che









