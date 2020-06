Coronavirus: curato e guarito a Palermo, bergamasco si tatua la Sicilia

Il contagio da Coronavirus a Bergamo, poi il ricovero a Palermo e infine la promessa: “Mi tatuerò la Sicilia sul petto”. Detto, fatto. Ettore Consonni, bergamasco di 61 anni, – come riporta Palermotoday – ha mantenuto l’impegno preso pubblicamente dopo le dimissioni dal reparto di Rianimazione del Civico, dov’era arrivato con un volo di Stato visto che in Lombardia, nel periodo più “caldo” della pandemia, non c’erano posti negli ospedali.

E così sul suo torace è comparsa la sagoma dell’isola siciliana, con al centro il simbolo della trinacria, circondato dai nomi di figli e nipoti. In questo modo il magazziniere ormai in pensione ha voluto omaggiare il lavoro di medici e infermieri palermitani, che lo hanno accolto e condotto verso la guarigione dopo aver trascorso oltre venti giorni attaccato a un ventilatore meccanico nel reparto di Terapia intensiva.

…









Leggi la notizia completa