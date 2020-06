Campobello. Consiglieri di minoranza propongono variazione della denominazione della città

I Consiglieri comunali Tommaso Di Maria, Giacomo Gentile e Pietro Giorgi hanno presentato la proposta di delibera con oggetto: “Variazione attuale denominazione della nostra città da “Campobello di Mazara” a “Campobello Cave di Cusa”. La proposta del cambio di denominazione delle città aveva preso le mosse nel 2016, quando l’attivista Giuseppe Barbera aveva avanzato tale proposta al locale meetup e gli attivisti avevano portato avanti una raccolta firme, molto partecipata dai cittadini, per condividere tale iniziativa. Anche la testata giornalistica online Campobello News aveva proposto un sondaggio per il cambio di denominazione della città, che aveva visto i lettori esprimersi in massa a favore del toponimo Campobello Cave di Cusa. La modifica del toponimo da “Campobello di Mazara” a “Campobello Cave di Cusa “ consentirebbe di legare il nome della città ad un Sito Archeologico conosciuto nel …









