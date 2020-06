Birgi riparte, arrivato da Bologna il primo volo Ryanair con 183 persone a bordo

Ryanair è tornata a Birgi. Il volo proveniente da Bologna segna il ritorno della compagnia irlandese sullo scalo trapanese. 183 passeggeri, infatti, sono arrivati pochi minuti fa al Vincenzo Florio. Birgi ha ripreso la propria attività proprio in giornata ma riaprendo ufficialmente ieri. Soddisfazione per il presidente di Airgest, Salvatore Ombra: «Nelson Mandela diceva “ un vincitore è un sognatore che nn si è mai arreso”.

I sogni si realizzano, sono estremamente emozionato per questo primo volo. Sogno – prosegue Ombra – un aeroporto pieno di passeggeri, una provincia che li sappia accogliere e un territorio tutto che li faccia innamorare… noi abbiamo tutto siamo la terra “ du suli, du mari e du cori” avanti tutta!».

Ryanair torna a Birgi con 4 rotte: dopo il lockdown, oltre a Bologna, previsti i voli su Pisa (dall’1 Luglio), Milano Bergamo (2 Luglio) e Baden-Baden (3 Luglio).









