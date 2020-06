Anche in provincia di Trapani si rimette in moto la Giustizia tributaria 

Si rimette in moto anche la giustizia tributaria. La Commissione provinciale di Trapani ha già iniziato venerdì scorso. E per limitare la presenza delle persone nei locali della Commissione, che non dispone di locali idonei a mantenere il distanziamento sociale ed essendo esclusa la possibilità di tenere udienze in teleconferenza per mancanza delle condizioni tecnico-operative, il presidente Carmelo Lombardo ha disposto che vengano tenute le sole udienze da trattarsi in camera di consiglio, ovvero a porte chiuse con la sola presenza dei giudici e del segretario.

“La nostra Commissione – dice l’avvocato marsalese Nino Alabiso, uno dei giudici tributari della Commissione di Trapani – pur essendo sotto organico, stava smaltendo l’arretrato pregresso. Alla fine del 2019, erano circa poco più di 1.500 i giudizi pendenti. Si sperava che l’avvio del processo tributario si riducesse ulteriormente l’arretrato, ma la …









