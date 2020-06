Alex Maragliano spicca nel karting a Villarosa

In provincia di Enna successo organizzativo per la quarta prova di campionato regionale. Ad Aci Sport Sicilia e Karting Sicilia il grande merito di aver riportato ben 70 piloti subito in pista alla riprese delle gare

E’ tornato il rombo dei motori in Sicilia dopo il blocco delle manifestazioni sportive dovuto all’emergenza Covid-19. A salire per primo sul gradino più alto del podio della categoria più veloce la 125 kz 2, in occasione di questa ripartenza, è stato Alex Maragliano (nella foto copertina), al debutto col team Sicilia Racing Kart. Dopo una pre-finale piuttosto combattuta, il quindicenne agrigentino in finale non ha avuto problemi a regolare gli avversari, chiudendo col tempo 10’04”708 sulla distanza di 15 giri e facendo segnare la migliore prestazione nel corso del quarto intermedio in 39”750, dopo aver siglato nelle qualifiche il nuovo record del tracciato in 39”069. Maragliano a fine gara ha commentato: & …









