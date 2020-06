7 Seas Med: dal 2023 la nascita del secondo parco eolico galleggiante italiano

Chissà Vittorio Sgarbi cosa direbbe ad una notizia come quella del “Parco Eolico Galleggiante” tra Sicilia e Tunisia, pubblicata dall’agenzia Ansa. Se dovesse mettersi ad urlare “Capre! Capre! Capre” non gli si potrebbe dar torto. L’investimento non sono bruscolini: 740 milioni di euro con partner…danesi. Un modo come un altro per deturpare ancora una volta la natura. Perchè poi non vano dimenticati il Muos, le trivellzioni…

Sarà il primo “Parco” (una bella parola per indicare lo scempio) del Mediterraneo, creato al largo di Marsala. Il suo nome: 7Seas Med. Sarà costituito da 25 pale galleggianti da 10 megawatt ciascuna ed assicurano non sarà visibile dalla costa siciliana. In sostanza a 35 km da Marsala, altrettanto dalle Isole Egadi in direzione della Tunisia. Hanno un bel dire non si vedranno….Un bel giro in barca …









