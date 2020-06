Video del Blitz di stanotte della Polizia di Stato in Provincia di Trapani e Caserta

E´ in corso dalle prime luci dell´alba un blitz della Polizia di Stato volto al contrasto della criminalità organizzata nella Provincia di Trapani e in quella di Caserta.

La Squadra Mobile di Trapani, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sta eseguendo numerose perquisizioni e arresti nei confronti dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro.

15 gli indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e favoreggiamento della latitanza del boss mafioso.

Perquisita anche l´abitazione di Castelvetrano, residenza anagrafica del latitante Messina Denaro.

La Squadra Mobile di Caserta, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sta eseguendo numerosi arresti nei confronti degli esponenti del sodalizio criminale con a capo un ex cutoliano, attuale reggente del clan de´ “I Casalesi” nell´agro Teano. Tra gli arrestati anche il referente di zona del federato …









